حاكم الشارقة يعتمد مشروع خزان مياه المدينة في المنطقة الوسطى بتكلفة 261 مليون درهم

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشروع خزان مياه المُدينة في المنطقة الوسطى من الإمارة، بتكلفة تصل لـ 261 مليون درهم.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بالبدء في تصميم وإنشاء الخزان الذي تصل سعته لـ 6 ملايين متر مكعب، أي ما يعادل مليار و300 مليون جالون.

ويهدف المشروع الاستراتيجي لضمان توفير المياه في المنطقة ويخدم مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تم زراعة القمح في مليحة في العام 2023 بواقع 400 هكتار، وتسعى الشارقة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بواقع 1500 هكتار فسيصل الإجمالي في العام 2024 إلى 1900 هكتار.

ويخدم خزان المُدينة مشروع الأبقار والذي يبدأ هذه السنة بـ1000 بقرة من أجود السلالات، ويتضاعف العدد في السنة القادمة إلى 2000 بقرة، وسيخدم خزان المياه الاستراتيجي أيضاً مشروع الدواجن، ومشروع الأغنام والماعز الذي يبدأ هذه السنة بأفضل الأنواع والسلالات المنتقاه.

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