«الهوية والجنسية» تعتمد 3 تطبيقات جديدة لدفع الرسوم بمنظومة الخدمات الذكية

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق قنوات دفع جديدة لتسديد الرسوم في منظومة الخدمات الذكية "ECHANNELS" التابعة لها، هي "أبل باي APPLE PAY"، و"سامسونغ باي SAMSUNG PAY"، و"جوجل باي GOOGLE PAY".

وقالت الهيئة إن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع وفق أحدث التقنيات وأكثرها أمناً، وتوفير تجربة دفع متنوعة وآمنة ومريحة لجميع المتعاملين على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم وتنوع الأجهزة الإلكترونية والذكية التي يستخدمونها للحصول على خدماتها في أي وقت ومن أي مكان، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في التكاليف المالية المعتمدة للخدمات المقدمة.

وقال اللواء خليفة مطر بالقوبع الحميري، مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة، حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة بتطوير منظومة العمل وفق أحدث التقنيات، وسعيها إلى توفير أفضل الحلول الرقمية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في أنظمة الدفع، بهدف تطوير وتسهيل خيارات دفع رسوم الخدمات الحكومية.

وأضاف أن منظومة الدفع الإلكتروني تلعب دورا حيويا في تسهيل وتعزيز كفاءة عمليات الدفع اللانقدي لرسوم الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي يدعم الجهود الرامية للارتقاء بالخدمات المالية بالدولة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لرؤية حكومة الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات في تسهيل عمليات التحصيل الذكية، مع مراعاة معايير الدقة والأمان الأساسية لهذا النوع من العمليات، ما يختصر الجهد والوقت على المتعاملين ويجنبهم سلبيات الدفع النقدي ويضمن السهولة والأمان.

وأوضح: "يسهم تنويع خيارات وقنوات الدفع في منظومة الخدمات الذكية في تحقيق مجموعة من أهداف الهيئة، ومن أهمها بناء نموذج عالمي رائد ومستدام يتبنى التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لضمان الجاهزية والأمن الاستباقي، وتطوير منظومة متقدمة واستباقية للخدمات التي تقدم للمواطنين والأجانب، إضافة إلى تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل".

ولفت اللواء خليفة الحميري إلى أنه يمكن للمتعاملين حالياً الاستفادة من قنوات الدفع الجديدة، التي تم إطلاقها فعليا في منظومة الخدمات الذكية في النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري.

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