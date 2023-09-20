شرطة الشارقة تبث رسائل توعية موجهة للأطفال عبر شاشات «فوكس سينما»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، حرص شرطة الشارقة على تعزيز جودة الحياة الأمنية لأفراد المجتمع، وذلك من خلال تعزيز الثقافة الأمنية ببيان مخاطر الجرائم المستحدثة؛ وصولاً إلى مجتمع واعٍ بمخاطر الجرائم الإلكترونية المختلفة، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى إلى توظيف كافة الوسائل الإلكترونية المتاحة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

جاء ذلك خلال اطلاق شرطة الشارقة حملة «كن واعياً»، والتي تهدف إلى توعية الجمهور، وكافة أفراد المجتمع، من الوقوع ضحية الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وذلك عبر بث رسائل توعية لأفراد المجتمع عبر «شاشات السينما»، بهدف نشر التوعوية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية، وما قد يواجهه الأطفال من جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني إذ إن شاشات السينما تعتبر أسلوباً مستحدثاً في تعزيز الوعي المجتمعي.

خدمة حارس

ودعا القائد العام لشرطة الشارقة، أفراد المجتمع، إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي تهديد ‏يتعرضون له، وعدم الرضوخ لطلبات المتصيدين ‏والمحتالين، والإبلاغ الفوري عن أي ابتزاز يتعرضون له أو سلوكيات سلبية من خلال خدمة «حارس»، عبر تطبيق شرطة الشارقة، مثمناً في الوقت ذاته تعاون شركة «فوكس سينما»، في دعم جهود شرطة الشارقة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز