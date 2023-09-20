38.5 % من العاملين في قطاع الفضاء في الإمارات مواطنون

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء في تغريدة نشرتها عبر حسابها في منصة «إكس» عن إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2023 في خطوة تهدف إلى قياس مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني وتوفير صورة واضحة حول منظومة هذا القطاع الاستراتيجي والرائد. وأضافت معاليها: «يهدف المسح لقياس أداء قطاع الفضاء الوطني ودعم نموه وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار واستقطاب المهارات والاستثمارات».

وتابعت: «ودعت وكالة الإمارات للفضاء شركاءها الاستراتيجيين والجهات والشركات العاملة في قطاع الفضاء الوطني إلى المشاركة في هذا المسح والمساهمة في تحقيق أهدافه والتي تسهم في فهم احتياجاته وتعزيز القدرات الوطنية».

وكشفت معاليها من خلال التغريدة عن نتائج المسح الاقتصادي للفضاء 2022 عن أداء قطاع الفضاء لعام 2021 وذلك بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. حيث أظهر المسح نتائج عديدة حيث شكل الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من إجمالي الإنفاق ، واستحوذت الكوادر الإماراتية على نسبة 38.5% من العاملين في قطاع الفضاء في الدولة، كما بينت نتائج المسح مشاركة الشباب الإماراتيين بنسبة 59.2% في القوى العاملة في قطاع الفضاء الوطني.

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