فرص وظيفية متنوعة للمواطنين في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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شهد اليوم الأول من معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، الذي انطلقت فعاليات نسخته الثانية والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي صباح أمس وتستمر لمدة 3 أيام متتالية، مشاركة لافتة من الجهات الحكومية والخاصة والباحثين عن عمل.

وافتتح الحدث عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وتم استعراض مجموعة متنوعة من فرص العمل، فضلاً عن المبادرات الملهمة لدعم الجيل القادم من الباحثين عن عمل، حيث شاركت أكثر من 100 شركة رائدة تتطلع إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل فيها.

وأكد مشاركون في المعرض، لـ«البيان»، أهمية تفعيل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وبين سوق العمل لرأب فجوة المهارات وذلك من خلال استحداث منصة حكومية موحدة تضم كافة فرص التوظيف المتوفرة لدى كل جهة مع تحديد المهارات الملائمة لكل وظيفة.

وأوضحوا أن هذه المنصة ستتيح للجامعات والمؤسسات الأكاديمية الاطلاع عليها وتصميم برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع المهارات الوظيفية المطلوبة لضمان تخريج شباب كفء تتلاءم مهاراته وقدراته مع متطلبات سوق العمل وألا يصطدموا بواقع مختلف عن الدراسة الأكاديمية.

وتفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي في المعرض واطلع معاليه على إجراءات الاختيار والتوظيف في المنصة.

مؤكداً أن الموارد البشرية في شرطة دبي تضع نصب أعينها تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وحكومة دبي فيما يتعلق بتوطين الوظائف عبر مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين من أصحاب الكفاءات والتخصصات، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

150 وظيفة

وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، طرح شرطة دبي لعدد 150 شاغراً وظيفياً للكادر العسكري من الذكور والإناث، منها محقق جنائي، ومساعد مسؤول دورية، وموظف حراسات، وعنصر حماية.

كما أوضح المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، الحرص على استقطاب أفضل الكفاءات والعقول الشابة في مختلف التخصصات حرصاً على رفد المنظومة الأمنية الشرطية بالمؤهلين من ذوي الاختصاص.

من جانبها، أشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال زيارتها لمعرض الإمارات للوظائف إلى أن استقطاب وتطوير المهارات الوطنية الشابة يعد أحد الأهداف الرئيسية على قائمة أولويات الهيئة، لافتة إلى أن معرض الإمارات للوظائف يشكل منصة مهمة لاكتشاف الدماء الشابة والتي تشكل المحرك الأساس لعجلة التطور ولعملية التنمية الوطنية.

حرص

بدوره، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «نحرص في بلدية دبي على المشاركة الدورية في الفعاليات والمعارض المختصة في التوظيف والتدريب، وأهمها معرض رؤية الإمارات للوظائف، حيث نسعى عبر مشاركتنا إلى استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب البشرية الإماراتية، ورفع نسبة توطين الوظائف التخصصية الفنية والمهنية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجالات عمل البلدية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بما يخص سياسة التوطين في إمارة دبي، وتعزيز نسبها من إجمالي الموظفين، كما تؤكد مشاركتنا الأهمية التي توليها بلدية دبي في تطوير بيئة عمل مستدامة ومتكاملة وجاذبة للكوادر البشرية المواطنة، والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيز قدراتها من خلال برامج التدريب والتأهيل والإعداد المبكر الرائدة والمبتكرة، التي تُنظمها البلدية».

من جهته، أشار وسام لوتاه المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، إلى أن البلدية تعتبر من أكثر الدوائر التي تقدم وظائف متعددة التخصصات، تعزيزا لمكانتها الرائدة كأجمل مدينة في العالم والأكثر استدامة وجودة للعيش فيها.

كما أوضحت عائشة الحمادي مديرة إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، أن الإدارة أجرت مقابلات فورية مع مرشحي برنامج «الابتعاث الدراسي»، ومنتسبي مبادرة «رواد»، وذلك ضمن جهودها في إكساب المنتسبين من حديثي التخرج خبرات عملية ضمن المجالات التخصصية للبلدية.

تصميم البرامج

من جهتها، أكدت منال الصوري نائبة رئيس الموارد البشرية والتوطين في طيران الإمارات أن مجموعة طيران الإمارات ترحب بالتعاون مع كافة الجامعات، مشيرة إلى أن المجموعة تمنح الخريجين تدريباً لمدة 12 إلى 18 شهراً لتأهيلهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المطلوبة للوظائف المطروحة، مشيرة إلى أنها ترحب بكافة التخصصات.

فرصة مثالية

وقال نبيل البلوشي المدير العام لبنك أتش اس بي سي: إن البنك يقدم برنامجاً تأهيلياً للخريجين بغرض تشجيع وتحفيز الطلبة المواطنين للعمل في القطاع المصرفي الذي يعد ثالث أكبر قطاع ويمثل 10% من الناتج المحلي ويعتبر فرصة مثالية لتطوير وصقل المهارات والقدرات والكفاءات.

من ناحيتها أكدت عائشة محمد عبد الله المهيري، رئيس قسم الموارد البشرية في ورشة حكومة دبي، أنها ترحب بالتعاون الفعال مع جامعات الدولة المحلية والدولية، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة لذلك حيث ستعقد اتفاقاً قريباً مع بعض الجامعات مثل جامعة عجمان على سبيل المثال لتدريب وتأهيل الطلبة والخريجين في البرامج والتخصصات الفنية والهندسية.

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: عمدت الدائرة على تعزيز جهودها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح «الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة»، عبر تنفيذ خطة واضحة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتنمية وتطوير مهارات وقدرات مواردها البشرية في العمل الجمركي عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث التقنيات في مجال التعلُّم والتطوير.

وعدت سميرة محمد العوضي مدير أول استقطاب المواهب في جمارك دبي، معرض الوظائف منصة مثالية للتعريف بمجالات العمل في جمارك دبي أمام الباحثين عن فرص عمل من الخريجين وأصحاب الخبرات من المواطنين، واستقطاب الكفاءات وفق الشواغر وبما يلائم تخصصاتهم الدراسية ومهاراتهم، وبما يدعم خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021: 2026، والتي جزء منها الاستثمار في الكادر البشري وتأهيلهم لمهارات المستقبل.

من جانبه، أوضح مروان الجاسمي نائب الرئيس الأول لإدارة الموارد البشرية في مجموعة موانئ دبي العالمية، أن أبرز التخصصات التي تستهدف استقطاب الطلاب المواطنين هي الهندسة والتجارة والتسويق والمالية إضافة إلى تقنيات التكنولوجيا، مع استهداف تدريب الخريجين الجدد وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق برامج تدريبية تستهدف توفير أكثر من 100 وظيفة في الفترة المقبلة.

وقالت مي المنصوري رئيسة التوطين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن المجموعة عبر مشاركتها في معرض رؤية للوظائف تستقطب الخريجين الجدد في ما يقرب من 200 وظيفة شاغرة، وأيضاً تدريبهم لتولي أدوار قيادية في مجالات عدة.

بذور المستقبل

وقالت ريم الخاجة، مديرة قسم التوطين وتنمية الكوادر الوطنية في «دو»: «تولي (دو) اهتماماً بالغاً بتطوير مهارات أبناء الإمارات وتمكينهم من الحصول على مسارات مهنية مجزية ومستدامة، موضحة أن الموظفين الإماراتيين يشكلون 40.9% من إجمالي القوى العاملة في الشركة نصفهم من الإناث، ويشغل 50% من الموظفين الإماراتيين مناصب قيادية في مختلف الأقسام والإدارات.

وأشارت إلى إطلاق برنامج «بذور من أجل المستقبل» مؤخراً بالتعاون مع شركة هواوي، بهدف منح الخريجين الإماراتيين الجدد الفرصة لزيارة مكاتب دو والحصول على رؤى وخبرات عملية في المجالات التقنية والتخصصية.

مبادرات

كما قالت مريم المعيني نائب الرئيس بالإنابة لتوطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة الذراع الأكاديمية لدائرة الاقتصاد والسياحة إن التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص من خلال تطوير المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم التوطين في هذا القطاع الحيوي يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في مختلف الصناعات والأنشطة الاقتصادية في دبي.

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