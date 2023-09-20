«بي دبليو سي» تستقطب المواهب الإماراتية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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شاركت «بي دبليو سي الشرق الأوسط» في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى استقطاب المواهب الإماراتية ودعم سياسات توطين الوظائف وترجمة لسياستها الرامية إلى تعزيز التوطين والتزامها باستقطاب وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة.

أولوية

وقال خالد بن بريك، شريك في الخدمات الاستشارية والمسؤول عن برنامج التوطين في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «تستمر جهود دولة الإمارات في دعم وتمكين المواهب الوطنية من خلال إعطاء الأولوية لتطوير المواهب الوطنية، وصقل ونمو مهارات المواهب وتطويرها بشكل أفضل لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل».

وأكد أن بي دبليو سي الشرق الأوسط تعمل على تعزيز التزامها تجاه دولة الإمارات من خلال المشاركة في معارض التوظيف المحلية والعالمية؛ كون ذلك عاملاً رئيساً في تحقيق هدفها في أن نصبح شركة القطاع الخاص المختارة من المواطنين والكفاءات في دول مجلس التعاون الخليجي.

تفاعل

وأشار إلى التفاعل الذي شهده المعرض من قبل الخريجين والخريجات، وما أتاحه من فرصة مميزة أمام الجهات المشاركة للتواصل المباشر مع الباحثين عن العمل، واستعراض الفرص الوظيفية والتدريبية الملائمة أمامهم لبناء مستقبلهم المهني، معتبراً أن «بي دبليو سي الشرق الأوسط» تنظر بجدية وحرص على تعزيز حضورها في هذه المناسبات لرفد إداراتها بالكفاءات الوطنية المؤهلة في إطار مساعيها المتواصلة لرفع نسبة المواطنين بين صفوف العاملين لديها.

ولفت إلى أن المعرض يتيح فرصة للتواصل المباشر مع فريق الموارد البشرية والمديرين التنفيذيين؛ حيث سيتم توجيه الخريجين إلى المسار المهني الذي يتناسب مع تخصصاتهم، كما سيتم شرح ثقافة الشركة وبيئة العمل التي توفرها.

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