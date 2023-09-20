«العليا للتشريعات» تشارك في منتدى منظمة التجارة العالمية

المصدر: دبي- البيان

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شاركت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ضمن وفد الدولة رفيع المستوى في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي أُقيم في جنيف في الفترة ما بين 12-15 سبتمبر، تحت شعار «حان وقت العمل».

وانعقد المنتدى بحضور ممثلين عن حكومات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وعدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات العالمية ومجتمعات الأعمال والتجارة والمجتمع المدني في معظم دول العالم.

وتأتي مشاركة الوفد في إطار حرص اللجنة على التعاون والمشاركة الفعّالة في المحافل الدولية.

وترأّس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد الدولة الذي ضمّ ممثلين عن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وترأّس فريق اللجنة العليا للتشريعات أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، بمشاركة الدكتور أحمد موسى الجغبير، مستشار قانوني أول في مكتب الأمين العام.

ودعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس وفد الدولة، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود واعتماد سياسات وحلول فعّالة لجعل التجارة العالمية أكثر استدامة وملاءمة للبيئة، كما أوصى معاليه بمناقشة سُبل التعامل مع تحديات التغيّر المناخي من خلال تطبيق التقنيات الحديثة ورقمنة سلاسل الإمداد.

وقال أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: «نتشرف في اللجنة العليا للتشريعات بالمشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في فعاليات المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف.

وتأتي مشاركتنا في هذا المحفل الدولي في إطار التزامنا بالمساهمة في تطوير تشريعات التجارة الدولية وتعزيز الممارسات التجارية العالمية المستدامة والشاملة، وإيماناً بأهمية توطيد التعاون لتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم استدامة التجارة العالمية».

وناقش المنتدى مستقبل التجارة الدولية والتحديات الراهنة التي تواجهها، بالإضافة إلى السياسات التجارية وقطاعات التجارة في الخدمات.

وتطرّق المنتدى إلى مفهوم التجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث أصبحت تشكل نحو ثلثي قطاعات التجارة العالمية في معظم دول العالم. كما سلّط المنتدى الضوء على المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سينعقد في إمارة أبوظبي مطلع العام المُقبل، حيث يُتوقّع أن يؤدي المؤتمر دوراً محورياً في معالجة التحديات الراهنة وتعزيز الاستدامة في التجارة العالمية.

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