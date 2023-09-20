إنجاز 2274 مبنى جديداً بدبي في 8 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، الصادرة عن بلدية دبي، أن مجمل عدد المباني المنجزة في الإمارة، من بداية سنة 2023 حتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ 2274 مبنى جديداً، بمعدل بلغ نحو 284.25 مبنى شهرياً، وتم تسجيل أعلى عدد من المباني المنجزة في الإمارة في شهر فبراير الماضي بواقع 386 مبنى جديداً.

عدد المباني

وبلغ مجمل عدد المباني المنجزة في دبي، في يناير الماضي، 151 مبنى، وفي فبراير 386 مبنى، فيما بلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في شهر مارس 313 مبنى، وفي أبريل 240 مبنى، وفي مايو 277 مبنى، بينما بلغ عدد المباني المنجزة في شهر يونيو الماضي 331 مبنى جديداً وفي شهر تموز 283 مبنى وفي شهر أغسطس 293 مبنى.

بيانات

وبحسب بيانات مركز دبي للإحصاء، تصدرت الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة من ناحية العدد في الأشهر الثمانية الماضية وبلغ عددها 1073 مبنى وبنسبة 47.2%، وتلتها الفلل الاستثمارية بمعدل 877 فيلا وبنسبة 38.6% وجاءت المباني متعددة الطوابق المنجزة بالمركز الثالث بمعدل 161 مبنى وبنسبة 7.1%، وتلتها المباني العامة بمعدل 94 مبنى وبنسبة 4.1%، ثم المباني الصناعية بمعدل 69 مبنى ونسبتها 3%.

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