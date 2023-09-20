«COP28» يضع الصحة في صميم دبلوماسية المناخ

المصدر: نيويورك - وام

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التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، والدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، ولاري فينك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك، ومجموعة من المسؤولين الذين ناقش معهم سبل التوصل إلى الحلول المنشودة خلال «COP28».

جاء ذلك خلال مشاركة فريق رئاسة «COP28» في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك وأسبوع نيويورك للمناخ.

كما استعرض معاليه إلى جانب معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في «COP28»، ورزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في «COP28»، خطة عمل المؤتمر مع عدد من أعضاء «مجلس العلاقات الخارجية»، الذي يُعدّ أحد أبرز مراكز البحوث المستقلة، ويهتم بالعلاقات والسياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

استثمارات

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على وضع الصحة في صميم دبلوماسية المناخ، وتحفيز الاستثمارات الضرورية لبناء منظومة صحية عادلة ومرنة مناخياً تسهم في تحقيق نقلة نوعية وتقدم جوهري خلال «COP28» يعود بالنفع على البشر وكوكب الأرض.

جلسة

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان: «يوم الصحة الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف: رؤية طموحة للعمل والمساواة والإشراف والمتابعة» أقيمت خلال اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك وأسبوع نيويورك للمناخ، وحضرها الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، والدكتور تيدروس غيبريسوس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وتمثل هذه الجلسة، التي أدارتها الدكتورة فانيسا كيري، المبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتغير المناخ والصحة، أول فعالية عامة يشارك فيها معاليه ضمن أنشطة فريق رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي يحضر سلسلة من الفعاليات في نيويورك لحشد التأييد والدعم لخطة عمل رئاسة «COP28»، والتشاور مع قادة العالم حول ضرورة تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي.

وأشار معاليه إلى أهمية معالجة الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والصحة الذي لم يتم التركيز عليه في مؤتمرات الأطراف السابقة، مؤكداً ضرورة تغيير ذلك. وأشاد معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال الجلسة، بالجهود الرائدة للدول التي تتعاون مع رئاسة «COP28» في إدارة المناقشات حول الصحة والمناخ خلال «COP28».

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