إطلاق «الأكاديمية الرقمية» بالفجيرة لتمكين الكوادر الوطنية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أطلقت حكومة الفجيرة الإلكترونية الأكاديمية الرقمية بالفجيرة لتمكين الكوادر الوطنية في التقنيات الحديثة، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «الأكاديمية الرقمية» في إمارة الفجيرة، خلال حفل بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام حكومة الفجيرة الإلكترونية .

والمهندس محمد الخميس نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية بالإنابة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وحضور ممثلي 34 دائرة محلية و102 متدرب عن برنامج الأكاديمية، حيث يعتبر إطلاق الأكاديمية الرقمية مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الأفراد بالمهارات اللازمة لتعزيز ريادة دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل.

نموذج

وأشار الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي إلى أن إطلاق مبادرة الأكاديمية الرقمية يأتي تماشياً مع المؤشرات الوطنية لحكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي، للحفاظ على الريادة العالمية في كل القطاعات.

مؤكداً أن الموارد البشرية هي أحد أهم الركائز التي تستند عليها الدولة، وتعتبر الأكاديمية نموذجاً تعليمياً رائداً برؤية جديدة وصرحاً من الصروح التقنية المهمة، نهدف من خلاله إلى تمكين الكوادر الوطنية في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة وتمكين رواد التحول الرقمي في الدوائر المحلية بالمهارات الرقمية والتقنية.

وأضاف إن الأكاديمية الرقمية تشكل نظاماً بيئياً يوفر تجربة تدريبية مصممة للسلوكيات المختلفة للمتدربين من موظفي الجهات الحكومية، وقال: نثمن العمل المشترك بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وحكومة الفجيرة الإلكترونية في تمكين الأكاديمية الرقمية وإطلاقها في إمارة الفجيرة كأول إمارة لتمكين موظفي حكومة الفجيرة بالمهارات الرقمية التي ستسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي لحكومة الفجيرة، ودعم اقتصادها سعياً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية المعلومات بما يرفع من الأداء المؤسسي التقني.

لافتاً إلى أن مبادرة الأكاديمية الرقمية تمثل بداية مهمة في رحلتنا نحو تعزيز قدرات موظفي الحكومة في مجال التكنولوجيا وتجسد رؤيتنا المشتركة لتحقيق ريادة دولة الإمارات في ميدان التحول الرقمي.

تعاون

وعبر المهندس محمد الخميس، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية بالإنابة: عن سعادته بالتعاون مع حكومة الفجيرة الذي يعكس شراكة استراتيجية هدفها التطوير والتمكين في صنع المستقبل الرقمي، وأشار الخميس إلى النجاحات التي تحققت على مدى عشر سنوات، والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل فرق العمل المشتركة، مؤكداً أن هذه الشراكة سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير الذي سينعكس على واقع العمل المؤسسي من حيث تطوير مهارات المستقبل الرقمي، وتسريع عجلة التحول الرقمي الشامل في الدولة، لتعزيز تنافسيتها وموقعها الريادي على مستوى العالم.

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