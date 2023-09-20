عبدالعزيز النعيمي: ما حققه النيادي مبعث فخر للأجيال

المصدر: (عجمان - وام )

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أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن رائد الفضاء سلطان النيادي رفع راية الوطن عالياً وقدم للعالم صورة رائعة ومشرفة عن الشباب الإماراتي الطموح والمبدع، ليكون بذلك مبعث فخر واعتزاز لنا جميعاً وللأجيال القادمة.

وقال بمناسبة عودة النيادي إلى أرض الوطن: «نعيش لحظة فخر وعزة بعودة ابن الإمارات البار الذي أمضى ستة أشهر في الفضاء ضرب خلالها أروع الأمثلة على قدرة شبابنا الإماراتي وإمكانياتهم على رفع اسم بلدهم في أحد أهم وأبرز المرافق الدولية قاطبة».

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