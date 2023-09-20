وزير العدل: حلم زايد يتحقق بجهود أبنائه المخلصين

المصدر: الدولية». (أبوظبي - وام)

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أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أصبح اليوم واقعاً بجهود أبنائه المخلصين الذين لا يألون جهداً حتى تكون دولتنا الحبيبة في طليعة الأمم.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن: «إن أبناء الإمارات يشاركون اليوم بكل جدارة في مسيرة العلم والعلوم، ويتقدمون بخطى حثيثة على الأرض وفي الفضاء، وبهمة الشباب تجاوزت الإمارات المستحيل، وعانقت عنان السماء، فدخل ابن الإمارات سلطان النيادي، التاريخ من بابه الواسع كأول عربي، يشارك في مسيرة طويلة تستمر 6 أشهر في محطة الفضاء

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