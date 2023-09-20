«سلطان 03».. رحلة للتاريخ

المصدر: دبي – حصّة بن غويفه

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على متن الرحلة «سلطان 03» عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من مدينة هيوستن الأمريكية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين 18 سبتمبر 2023، رحلة حملت اسم البطل والرقم 03 مفتاح خط مدينة العين، مسقط رأس صاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وأول رائد فضاء عربي يقوم بمهمة «السير في الفضاء».

في عام 2017 أعلنت الإمارات عن أول رائدي فضاء إماراتيين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، وفي الثاني من مارس 2023 انطلق النيادي ضمن طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6» على متن مركبة الفضاء في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب مدتها 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، ليعود ابن الإمارات في الرابع من سبتمبر 2023 برفقة أفراد طاقم «كرو - 6».

حيث هبطت المركبة التي تقلهم بالقرب من ساحل تامبا، بولاية فلوريدا في خليج المكسيك، وبعد مهمة أجرى خلالها النيادي 200 مهمة بحثية علمية، قضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وقرابة 600 ساعة في إجراء التجارب العلمية عاد أخيراً إلى الوطن مساء أول من أمس. وعند وصول «سلطان 03» مطار أبوظبي استقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.اللقاء يؤكد أن القيادة الرشيدة في الإمارات الداعم الأول لشبابها، قيادة تقف خلف كل نجاح يحققه المواطن ويصل إليه الوطن، قيادة بها ومن أجلها يُرفع اسم الإمارات بكل فخر عالياً في كل محفل.

سلم النيادي علم الإمارات، الذي رافقه في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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