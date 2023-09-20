«عطاء حمدان التطوعي» يسعد 500 عامل في جبل علي

المصدر: دبي - عصام الدين عوض

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نظم فريق عطاء حمدان التطوعي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة في الإدارة العامة للمالية، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مبادرة «كن عوناً لهم».

وذلك برعاية وحضور الشيخ راشد بن ناصر النعيمي العضو الفخري لفريق عطاء حمدان التطوعي، والعميد محمد المري نائب مدير مركز شرطة جبل علي، إضافة إلى أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، وماهر المريسي نائب رئيس الفريق، ونورة العطار، المدير الإعلامي للفريق، وتهدف المبادرة إلى توزيع المشروبات الباردة، والمظلات والمواد الصحية والمواد الغذائية لـ500 عامل في جبل علي.

تكافل



وقال أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، إن المبادرة تهدف إلى توفير المشروبات الباردة، والمظلات والمواد الصحية والمواد الغذائية لـ500 عامل، إضافة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، لافتاً إلى أن تلك الحملة الوطنية أطلقت في العام 2021، واستهدفت منذ انطلاقها الأسر المتعففة، والعمال والأيتام، واستفاد منها حتى الآن ما يقارب 7000 مستفيد.

دعم

وأضاف أن فريق عطاء حمدان التطوعي، يعمل بصورة مستمرة على الدعم الكامل لكل الجهات التي تطلق المبادرات الخيرية والإنسانية في كل المناسبات، حيث يسارع إلى إعلام المتطوعين المنضوين تحت لوائه حتى يشاركوا في تلك الأعمال التطوعية بكفاءة عالية، كما يقدم الدعم والخدمات للأسر المتعففة من أصحاب الدخل المحدود، وذلك بهدف التخفيف عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

كما أن هناك تواصلاً فعالاً للفريق مع كل الجهات التي تقدم الدعم للأسر المحتاجة، كما أن ذلك الدعم يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تحتم على الفريق القيام بذلك الدور الإنساني، مثمناً دور الشركاء في إنجاح تلك المبادرة، وهم: وثيقة الولاء والانتماء، وشركة cool and cool، ومجلس سفراء الأمان، وتقنية طالبات دبي، وشركة الخليج للقوالب الخرسانية، وشركة MBS.

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