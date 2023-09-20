إصدار العدد الخامس من «صدى المحاكم»

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت محاكم دبي العدد الخامس من مجلة (صدى المحاكم)، القضائية، القانونية، النصف سنوية، والذي يتضمن موضوعات متنوعة وثرية، تهدف إلى تعميم الثقافة القانونية واستعراض جهود محاكم دبي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لنقل ما يحدث في المجال القضائي وفتح أبواب التواصل مع المعنيين في هذا المجال، أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء والمحامين والخبراء وطلبة القانون.

وأشار القاضي الدكتور جاسم محمد الحوسني رئيس تحرير مجلة «صدى المحاكم»، إلى تميز العدد الخامس من المجلة التي تعتبر منارة من منارات المعرفة الشرعية والقانونية والإنسانية باحتوائه على باقة رائعة من المقالات الرصينة التي تنوعت تنوعاً ثرياً بين الفلسفة والقانون والشريعة وكتبت بيد كتاب يمثلون كوكبة مميزة من أصحاب العلم والخبرات في تخصصاتهم، وأصحاب الأقلام السيالة التي صقلتها الخبرات الطويلة والعلم الغزير والدراسة المضنية في أمهات الكتب وعيونها.

وأكد أن المجلة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسعى إلى تعزيز التبادل المعرفي في المجال القضائي في إدارة المحاكم، لتحقيق رؤيتها (أن تكون الخيار الأول للنخبة)، موضحاً أن العدد الخامس احتوى على عدد من العناوين المميزة التي كان من أبرزها تحقيق صحافي عن جهاز التفتيش القضائي إضافة إلى مقالات حول البطلان في الإجراءات الجزائية وبيع المرابحة وقراءة في قانون الزواج والطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المدني الاتحادي، إضافة إلى مقال فلسفي حول ابن رشد وابن ميمون وآخر حول الإساءة للمقدسات الدينية وعلاقتها بحرية التعبير والحق في الخصوصية إضافة إلى موضوعات أخرى منوعة.

يذكر أن مجلة صدى المحاكم مجلة نصف سنوية تصدر عن محاكم دبي وتعتبر نافذة الفكر القانوني والقضائي تضم مواضيع تصب في الفكر القانوني والقضائي والإداري، وهي مواكبة لقضايا العصر الراهنة والمستقبلية، وتشكل مرجعاً فريداً لمادة تساهم في قراءة المستقبل وصناعته وقراءة الحاضر.

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