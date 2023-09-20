100 وحدة لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير في أبوظبي بحلول 2025

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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تخطط شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» إنشاء 100 مركز لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2025، دعماً لتحقيق أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات، واستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وتضم الإمارة في الوقت الراهن 20 مركزاً في مواقع استراتيجية لتجميع المواد القابلة للتدوير،14 مركزاً في أبوظبي، و 4 في مدينة العين، ومركزين في منطقة الظفرة.

ويأتي ذلك في إطار إشراك أفراد المجتمع بكل فئاته للمساهمة في عملية فصل النفايات من مصدرها، والمحافظة على بيئة صحية آمنة ومستدامة.

وحرصت «تدوير» على إضفاء خصائص وميزات جديدة وحديثة وفعالة على المناجم الجديدة في الشكل والمضمون والتصاميم، وتحظى تلك المناجم بأهمية كبيرة باعتبارها واجهة أساسية يتم من خلالها تحديد كافة أنواع النفايات والمواد القابلة للتدوير، مما سيسهل على كافة أفراد المجتمع عملية التخلص السليم وفرز النفايات من المصدر.

وصُمِّمَت مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير للتعامل مع 16 نوعاً من النفايات، هي النفايات الإلكترونية الصغيرة والكبيرة، الأدوية منتهية الصلاحية، الزجاج الشفّاف، الزجاج الملوَّن، العبوات المصنوعة من الألمنيوم، الزجاجات البلاستيكية، المواد الحديدية، زيت الطعام المستخدَم، المطاط، الخشب، القماش، الورق، الكرتون، النفايات المنزلية الخطيرة، والبطاريات المستهلَكة.

منافع

وأوضحت تدوير أن السعي المستدام لافتتاح مناجم جديدة يسهم في تحقيق عدة منافع منها الحرص المتزايد لدى المركز على توفير منشآت صحية وآمنة في كافة المناطق السكنية والتجارية، إلى جانب النهوض بالجانب الاقتصادي عبر الانتقال من صرف التكاليف المرتفعة إلى الاستفادة من النفايات المعاد تدويرها، واستثمارها في مشاريع حيوية.

وفي سياق متصل، نجحت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) في إعادة تدوير ما يزيد عن 967 ألف طن من النفايات من مختلف أنحاء إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من 2023 وتحويلها إلى موارد صديقة للبيئة، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والعالمية بهدف تطوير وتحسين التقنيات المستخدمة لإنتاج الهيدروجين من النفايات، بما ينسجم مع رؤى وتطلعات الشركة الرامية إلى جعل إمارة أبوظبي الأكثر نظافة واستدامة.

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