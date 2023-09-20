ورشة في دبي ترسّخ الامتثال لقوانين سوق العمل

المصدر: دبي - البيان

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نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة «برنامج تمكين العقاري» بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، وبحضور أكثر من 160 ممثلاً عن شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، بهدف تعزيز المعرفة لدى الجهات المعنية وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الخاصة بسوق العمل.

وسلطت الورشة الضوء على الجهود الحكومية في تأهيل وتمكين المواطنين في القطاع الخاص، وحرصاً على المساهمة الفاعلة في دعم الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وبناء كفاءات عقارية تساهم في تطوير القطاع العقاري في الإمارة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي إن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارات في المجال العقاري ودبي على وجه الخصوص خلال العام 2023 تعكس الأهمية الاستراتيجية المتنامية لقطاع العقارات.

وذلك يستوجب تعزيز تواجد الكفاءات المواطنة فيه ليسهموا في الازدهار الاقتصادي لدولتنا. وأردنا عبر برنامج التمكين العقاري الذي يعتبر من مخرجات مذكرة التفاهم مع نافس أن نعزز تواجد المواطنين في القطاع عبر فعاليات نتعاون فيها مع مواطنين سبقوا في العمل بالقطاع الخاص العقاري وحققوا نجاحات تستحق أن يسلط الضوء عليها.

وستتواصل الفعاليات على اختلاف فئاتها المستهدفة من مجالات العمل في القطاع لبناء القدرات المواطنة في المجال ومنح المواطنين فرص عمل نوعية.

وقالت فريدة آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: تحرص حكومة دولة الإمارات على توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة وتميز الكوادر الوطنية، وزيادة حضورها ضمن القوى العاملة في القطاعات الحيوية في الدولة، ومن ضمنها القطاع العقاري الذي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني.

وأكد مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حرص أراضي دبي على تعزيز الشراكات وترسيخ التواصل الفعال والمستمر مع الشركاء الاستراتيجيين فيما يخدم توجهات الدولة والتزامها بتطوير وتمكين الكوادر الوطنية ودمجها في مختلف القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يعد مرتكزاً رئيساً في مسيرة التنمية المستدامة.

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