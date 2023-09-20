مركز حماية الدولي بشرطة دبي ينظم ورشة للمرشدين الأكاديميين

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ورشة تدريبية للمرشدين الأكاديميين في «الوقاية من المخدرات»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، وبمشاركة 29 مرشداً أكاديمياً.

محاور

وقال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن الورشة يحاضر فيها مجموعة متميزة من محاضري مركز حماية الدولي من خلال العديد من المحاور، ناقلين خبراتهم التراكمية الميدانية والمعرفية للمرشدين ليتمكنوا من التعرف على بوادر الظواهر السلبية.

المادة 89

وتناولت الورشة المادة 89 من قانون المخدرات الإماراتي والتي تعفي المدمن من العقوبة حين يقدم نفسه أو عبر أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو لأحد مراكز الشرطة طالباً للعلاج، حيث إن الجهات التشريعية والتنفيذية للأحكام القضائية لا يهمها الزج بالمدمن بالسجن بقدر ما يهمها علاجه وإرجاعه للمجتمع كفرد سوي قادر على العطاء والبناء مرة أخرى.

وأكد المهندس فيصل عبدالله أنوهي، مدير إدارة رعاية وحماية الطفل بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة وشرطة دبي تضعنا أمام تحدٍ كبير وهو نشر المعرفة السلوكية حول أضرار المخدرات للمرشدين الأكاديميين و«الأخصائيين الاجتماعيين» بهدف التوعية، والذين تتيح مهامهم التواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم بشكل مباشر، فتم تخصيص ورش تدريبية متخصصة لهم لتؤهلهم للتعامل مع السلوكيات الطلابية وآلية التواصل مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مشيراً إلى أن الأمن والقطاع التعليمي شريكان في حفظ مستقبل أبنائنا وتوعيتهم والحفاظ عليهم.

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