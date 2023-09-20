5300 مستفيد من برامج تدريب «العدل»

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

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أكدت وزارة العدل، ممثلة في معهد التدريب القضائي، أن الخطط التدريبية التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات الاستراتيجية، خاصة المتعلقة بإعداد وتطوير الكوادر القضائية والقانونية، عبر تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني.

وأوضحت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «X» أن إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التي قدمها معهد التدريب القضائي وصل إلى 5 آلاف و300 متدرب ومتدربة، من بينهم أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء، إضافة إلى المحامين والعاملين في إدارة وأقسام الوزارة.

وقدم المعهد خلال النصف الأول من العام الجاري 63 برنامجاً تدريبياً، منها 33 برنامجاً خاصاً بأعضاء السلطة القضائية، و18 برنامجاً موجهاً إلى أعوان القضاء، فضلاً عن 12 برنامجاً عاماً وورشة عمل.

وفي شأن دورات الضبطية القضائية فقد تكفل المعهد بتنظيم دورات الضبطية القضائية لموظفي 9 جهات حكومية، وبخصوص التشريعات الصادرة فقد عكف المعهد على إصدار 24 تشريعاً، إضافة إلى عدد 2 من الإصدارات والمجلات الخاصة به، فضلاً عن عقدة 6 دورات خاصة بالمحامين.

وفي سبيل نشر الوعي القانوني وتبادل الخبرات القانونية ينظم معهد التدريب القضائي سنوياً مؤتمرات قانونية مهمة يستضيف فيها كبار المستشارين من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمؤتمر.

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