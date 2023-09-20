تكريم موظفين لإخمادهم حريق مركبة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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كرم المقدم راشد محمد سالم، مدير مركز شرطة لهباب، موظفي محطة بترول إينوك الواقعة على شارع دبي العين، وذلك لتعاونهم وسرعة استجابتهم في التعامل بحرفية وسرعة مع حادثة اندلاع حريق في مركبة.

وقال المقدم راشد محمد سالم، إن التكريم جاء بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعه اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، في تكريم المساهمين والمتعاونين مع شرطة دبي، ممن يكون لهم دور في تعزيز الأمن في المجتمع، ومساعدة شرطة دبي في أداء دورها الميداني بشقيه (المروري والجنائي)، سيكون حافزاً للآخرين للمضي قدماً نحو هذه الخصال الحميدة.

وأشاد المقدم راشد سالم بحسن تصرف الموظفين وسرعة استجابتهم، وتعاملهم باحترافية مع الواقعة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي ضمن مبادرة (نصلكم لنشكركم) الهادفة إلى تكريم المتعاونين من الشركاء الخارجيين، في أماكن عملهم وتكريمهم بين زملائهم، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس الصورة الحقيقية لمفهوم الشراكة بين شرطة دبي وأفراد المجتمع بما يخدم الصالح العام.

وفي الختام، قدم المقدم راشد سالم شهادة شكر وتقدير للموظفين تقديراً لجهودهم المخلصة وسرعة استجابتهم في إخماد الحريق بالمركبة.

وبدورهم تقدم الموظفون بالشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدين أن هذا التكريم فخر واعتزاز لهم، خصوصاً وأن هذا التكريم يأتي بين زملائهم في العمل وهو في حد ذاته مفخرة لهم جميعاً.

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