نادي دبي للصحافة ينظم «الخلوة الإعلامية للشباب»

المصدر: دبي - البيان

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ينظم نادي دبي للصحافة، الاثنين المقبل، «الخلوة الإعلامية للشباب»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى للمنتدى الإعلامي للشباب.

والذي تعقد أعماله على مدار يوم واحد وبصورة حصرية للشباب من طلاب وطالبات الإعلام، وذلك بمدينة جميرا بدبي، وبالتزامن مع أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي «26 - 27 سبتمبر الجاري».

ويأتي تنظيم المنتدى الإعلامي للشباب استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تعزيز مشاركة الشباب في كل القطاعات الحيوية والتنموية في الدولة، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بتهيئة كل الضمانات والمقومات التي من شأنها المساهمة بصورة فعالة في تعزيز قدرات وتنافسية الإعلام الإماراتي لاسيما من خلال اكتشاف وإعداد وتدريب المواهب الإعلامية الوطنية وصقل مهاراتها تأكيداً لدور الكادر الوطني في صنع إعلام إماراتي بمعايير عالمية.

مواكبة التحولات

ومع سعي المنتدى في أولى دوراته إلى إعداد الجيل القادم من الإعلاميين الشباب والحرص على أن يكون هذا الجيل ملماً بالأدوات التي تمكنه من ريادة تطوير إعلام قادر على مواكبة التحولات المحيطة، وأن يكون مرآة تنقل صورة مميزة عن شباب الإمارات والمنطقة العربية للعالم، تأتي الخلوة الإعلامية للشباب لتضيف مساحة جديدة من الحوار المركز الذي يتيح للمشاركين من طلاب وطالبات الإعلام فرصة أكبر للاستفادة وكسب مهارات وخبرات جديدة وكذلك لطرح ومناقشة أفكارهم وتصوراتهم لما يمكن أن تكون عليه صورة الإعلام الإماراتي في المرحلة المقبلة.

وحول فكرة الخلوة، قالت آمنة خليل، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، إن تعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في مجال الإعلام وتوسيع نطاق فرص العمل له من أهم أهداف الخلوة التي اختارت اللجنة التنظيمية عقدها ضمن المنتدى لكونها تمكن المشاركين من التركيز بصورة أكبر على الموضوعات المطروحة للنقاش، من أجل الاستماع إلى نصائح مهنية مهمة من قامات إعلامية لها مكانتها في المجال الإعلامي، كذلك تسهم الخلوة في التعرف على أفكار واقتراحات الحضور من طلاب وطالبات الإعلام الإماراتيين، وهي مهمة بالنسبة للمنتدى، إيماناً بقدرة الشباب على الابتكار وتقديم أفكار خلاقة ومبدعة.

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