توفير لقاح الإنفلونزا في المنشآت الصحية على مستوى الدولة

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع توفير اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية وتوزيعه على المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق المعنية بالتطعيم استعداداً لاستقبال المترددين من أفراد المجتمع والراغبين في الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في 134 منشأة صحية بالدولة و111 مرفقاً صحياً بأبوظبي.

مؤكدة أهمية أخذ اللقاح واتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامة وصحة المجتمع وتفادي أي مضاعفات قد تنتج جراء الإصابة، وأهمية أخذ اللقاح واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض وضمان سلامة وصحة المجتمع وتفادي أي مضاعفات قد تنتج جراء الإصابة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الوزارة لإطلاق الحملة السنوية الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تحت شعار «حصّن نفسك.. احمِ مجتمعك»، مستهدفة أفراد المجتمع مع التركيز على 4 فئات عدّتها الوزارة شديدة التعرض لخطر الإصابة وهي: «الحوامل، والأطفال دون سن الخامسة، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة».

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، أن الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تسهم في تطوير استجابة المنظومة الصحية للأمراض التنفسية وتعزيز آليات الترصد، من أجل تحسين نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة التغطية بالتطعيمات وفق المعايير العالمية، داعياً أفراد المجتمع لدعم الجهود الوطنية الحكومية عبر الالتزام بتلقي اللقاح واتباع العادات الوقائية السليمة للحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية بما يعزز الصحة الوقائية لأفراد المجتمع.

ومن جانبها قالت الدكتورة فريدة الحوسني المديرة التنفيذية لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة إن هناك 111 مركزاً صحياً ومستشفى و18 صيدلية توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية على مستوى أبوظبي، لافتة إلى تضافر جهود الجهات الصحية في إنجاح مقاصد الحملة الرامية إلى تحصين المجتمع ضد المرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز