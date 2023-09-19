إطلاق برنامج «مستكشف ربع قرن» لاستكشاف الفضاء

المصدر: الشارقة - وام

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أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج مستكشف ربع قرن ضمن مسار العلوم والتكنولوجيا والذي يستمر حتى 12 نوفمبر المقبل.

ويصاحب إطلاق البرنامج إيفاد منتسبين من مؤسسة ربع قرن لرحلة استثنائية إلى بولندا لحضور التحدي الأوروبي للجوالات الفضائية حتى يتمكنوا من إثراء معرفتهم والاطلاع على أفضل الممارسات التي ستسهم بشكل كبير في التطوير من البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسة ربع قرن والتعزيز من دور منتسبيها في الإشراف على تنفيذ البرامج.

وانطلق الوفد الذي يتكون من أعضاء مؤسسة ربع قرن المتميزين إلى بولندا لحضور التحدي الأوروبي للجوالات الفضائية ويتكون من زكريا آل علي طالب متخصص في مجال هندسة الطيران وعلوم الفضاء وعمران الشامسي طالب متخصص في مجال الفيزياء التطبيقية وعبدالرحيم الهاشمي متخصص في مجال الهندسة الكهربائية .

ويقدم هذا الحدث الدولي فرصة استثنائية لمؤسسة ربع قرن للاطلاع على الممارسات الحديثة في مجال العلوم والتكنولوجيا إذ تهدف المؤسسة من هذه المشاركة إلى اكتساب المعرفة والعمل على تكوين شراكات دولية والاستفادة من أحدث التطورات في مجال العلوم والتكنولوجيا للتطوير من برامجها التدريبية.

ويعد مستكشف ربع قرن برنامجاً مخصصاً للشباب ضمن الفئة العمرية من 16 عاماً فما فوق ممن لديهم شغف الاطلاع على التقنيات الحديثة إذ يوفر لهم الفرصة ليتعمقوا في مجال استكشاف الفضاء وسيخضع المشاركون للتدريب الشامل في الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبرمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد فسيكتسبون مهارات التصّور والتصميم والبرمجة لاختبار الجوالات وإعدادها لتكون قادرة على اجتياز وعبور التضاريس والعقبات لتقوم بإنجاز المهام المتعلقة بالفضاء.

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