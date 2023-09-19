«النيابة العامة» تعرف بدور الضرائب في الارتقاء بالخدمات

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت النيابة العامة للدولة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة توعية بعنوان «جريمة التهرب الضريبي»، وذلك في مجلس المشرف في أبوظبي، بهدف نشر الثقافة القانونية وبث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع، انطلاقاً من حرص النيابة العامة للدولة على تحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز وعي الجمهور ورفع الثقافة القانونية عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي.

واستعرضت محاضرة التوعية، التي ألقاها الدكتور سليمان سالم الكعبي القائم بأعمال رئيس النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي، محاور متنوعة ومنها دور الضرائب المهم في حياة الدول واستقرارها المالي، والتشريع الضريبي في دولة الإمارات وحسن الصياغة التجريمية للأفعال المؤثرة سلباً في العملية الضريبية، والتحديثات الأخيرة للتشريعات الضريبة في الدولة.

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