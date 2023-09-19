"طرق دبي" تطلق النسخة الثالثة من مسابقة أفضل تصوير في وسائل النقل المستدامة

المصدر: البيان

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تطلق هيئة الطرق والمواصلات في 25 سبتمبر الجاري، الدورة الثالثة من مسابقة أفضل تصوير فوتوغرافي في وسائل النقل الجماعي المستدامة في دبي والتي تحمل نسختها الجديدة تحت شعار (التنقّل في دبي)، وستجري بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى 15 أكتوبر المقبل.

وبهذا الخصوص، صَرّحَ سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، قائلاً: "الاستدامة من أهم الكلمات المفتاحية لقاموس المستقبل، فلها دورٌ عميق في تشكيل أسلوب الحياة الأفضل والأكثر تناسباً مع المستجدات. الصورة هنا تلعب دور الترجمان البصري الذي يبلور المعنى ويُقرّبه للعقول بشكلٍ فنيّ مُبتكر."

وأضاف: "سعداء باستمرارية تعاوننا المُثمر مع هيئة الطرق والمواصلات بهدف تعزيز الوعي بأهمية مفهوم النقل المستدام، والذي نفخر بحضوره في دبي من خلال نماذج رائدة عالمياً ومُلهِمة لعشاق الفنون البصرية. هيبا تدعو الجميع للمشاركة في هذا الحدث التنافسيّ وخوض غمار هذه التجربة الجميلة والتحدي نحو استحقاق الفوز".

وبدوره، قال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات إن المسابقة تأتي تزامناً مع عام الاستدامة 2023، وتهدف إلى تشجيع الجمهور، سكاناً وزائرين وسائحين، ومن مختلف شرائح المجتمع وخاصة مستخدمي وسائل النقل الجماعي على المشاركة بأفضل الصور المُلتقطة بمختلف أنواع الهواتف الذكية لوسائل النقل المستدامة في دبي والتي تشمل المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري وهي الباص والتاكسي المائيين والفيري والعبرات بمختلف أنواعها. وتهدف هذه المسابقة الحيوية الرامية إلى تسليط الضوء على تجارب روّاد المواصلات العامة من خلال التصوير الضوئي، كما تهدف إلى الترويج السياحي لوسائل النقل الجماعي لهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي بوصفها تجمع بين الترفيه والتنقُّل معا. ويمكن المشاركة فيها عبر الحساب الشخصي للمتسابق من خلال تطبيق إنستغرام على الوسم #RTAxHIPA.

قواعد المشاركة

المطلوب من الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة الالتزام والتقيد بالقواعد التالية:

تقديم الصور في هذه المسابقة فقط من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الانترنت من خلال هذا الرابط: www.hipa.ae ابتداءً من الساعة (00:01) بتاريخ 25 سبتمبر 2023 وحتى الساعة (00:00(بتاريخ 15 أ كتوبر 2023 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة (+ 4 ساعات عن توقيت غرينتش). ولن تقبل أية مشاركات بعد الوقت المحدّد، كما يجب أن يكون المشاركون أفرادا وليس مؤسسات على ألا تقل أعمارهم عن (18) سنة في وقت المشاركة في المسابقة. وينبغي أن يؤكد المشاركون قبولهم بهذه القواعد. وعليهم الموافقة على أن الهيئة والجائزة سوف تستبعدان تلقائياً ودون إشعار إضافي أية صور يتبيّن أنه قد تم تقديمها من قبل مشارك يقل عمره عن (18) سنة في وقت المشاركة.

صوركم المُشارِكة

تنقسم المنافسة إلى فئتين اثنتين هما: ملف مصور والصورة الواحدة. ويجب على المشاركين في فئة ملف مصور تقديم (5) صور، وفي فئة الصورة الواحدة يجب على المشاركين تقديم صورة واحدة فقط ولا يجوز تقديم نفس الصورة للمشاركة في أكثر من فئة. وسوف تُستَبعَدُ أية صورة يتم تقديمها للمشاركة في أكثر من فئة واحدة من المسابقة كاملة، ويجب أن تكون صيغة الصور المقدّمة JPEG وأن تكون ذات جودة ودقة عاليين وألا يقل حجم الصورة عن 5ميجابايت، على ألا يقل أطول ضلع في الصورة عن 2000 بكسل ولا تقل الجودة عن 300 دي بي آي (dpi). ويجب كذلك على المشاركين التقيّد بالتقاط الصور فقط من خلال الهاتف الجوال بحيث لا يقل حجم الصورة عن 2 ميجابايت.

بالإضافة إلى أنه يجب تحميل الصورة الأصلية (RAW) أو ملف الصورة الأصلي عند الطلب. يجب ألا تحتوي الصور المشاركة على أية شعارات و/أو توقيعات و/أو أسماء و/أو إطارات و/أو حدود و/أو رموز و/أو أية إشارات و/أو تاريخ أو توقيت و/أو علامات أخرى مضافة من قبل المشارك. يسمح بإجراء التعديلات الفنية الأساسية للصور، بشرط ألا يؤثر ذلك على مصداقية و/أو أصالة الصورة. ويُمنَعُ إجراء التعديلات المتقدّمة المستخدمة لإضافة الخدع و/أو الحيل البصرية و/أو التلاعبات بما في ذلك التركيبات والتعديلات الإبداعية للصور. وتحتفظ كلٌّ من هيئة الطرق والمواصلات وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي بحق تقييم واستبعاد أية صور/ مقاطع فيديو تعتبرها الجائزة، وفق تقديرها المطلق، مخالفة لما سبق ذكره. كما سيتم استبعاد أية صور تمثّل أو تتضمّن أي محتوى غير مناسب و/أو مسيء، بما في ذلك العريّ و/أو العنف و/أو أي محتوى آخر يعتبر غير متوافق مع الدين والثقافة والأخلاق العامة والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

وستخضع المشاركات إلى تقييم لجنة تحكيم من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الأمر الذي يضمن توفر أعلى معايير الحيادية والشفافية والابتكار والإبداع والجمالية، بوصفها جائزة ذات سمعة عالمية مرموقة، مشيرة إلى أن إمارة دبي تمتلك شواطئ خلابة ومشاهد عمرانية وحضارية بمقدورها تحفيز قاطنيها وزائريها وسائحيها على التفاعل البصري مع هذه المناظر خاصة المرتبطة بالتنقل البحري، والتي بإمكانها أن تتجلى في صور بديعة ذات جمالية خاصة.

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