دبي تستضيف 3000 طبيب في أكبر تجمع لأطباء الأمراض الجلدية والتجميل بالمنطقة

المصدر: البيان

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تستضيف دبي في الـ 23 من شهر سبتمبر الجاري أكبر تجمع في المنطقة لأطباء الأمراض الجلدية والتجميل حيث وصل عدد المشاركين المسجلين لغاية الآن 3000 طبيب بين استشاري ومتخصص وطبيب عام من مختلف دول العالم.

وسيقام مؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2023» في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض بحضور كبار المسئولين في القطاع الصحي العام والخاص من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور خالد النعيمي رئيس مؤتمر «ميدام» للأمراض الجلدية والتجميل: يعد المؤتمر أكبر تجمع إقليمي ومن ضمن أكبر المنصات العالمية لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر سيشمل مزيجاً من المحاضرات وورش العمل العملية المميزة».

وأوضح أن عدد المحاضرين في المؤتمر وصل لـ 214 متحدثاً وهو ما يعتبر رقماً قياسياً خاصة في تخصص الأمراض الجلدية والتجميلية وسيقدمون 218 محاضرة علمية و 46 جلسة نقاشية و13 ندوة و33 ورشة عمل سريرية لإطلاع الأطباء المشاركين على أحدث المستجدات المتعلقة بطب التجميل الذي بات من أكبر القطاعات في الدولة استقطاباً للسياحة العلاجية.

وأكد أن «ميدام» يعتبر منصة عالمية لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر سيشمل مزيجاً من المحاضرات وورش العمل العملية المميزة.

وأشار إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن 6 برامج علمية متوازية بحضور ومشاركة علمية من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة - الشريك الإنساني للمؤتمر - بالإضافة إلى عدد من جمعيات وروابط الأمراض الجلدية من منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وأشار إلى مشاركة العشرات من الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض المصاحب حيث ستقوم بطرح أحدث منتجاتها من الأدوية والأجهزة الجديدة منها ما يعرض ويطرح لأول مرة في المؤتمر خاصة وأن دبي تعد بوابة لجميع أسواق المنطقة نظراً لموقعها الاستراتيجي ومكانتها العالمية.

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