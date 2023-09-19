أمناء «حمدان بن محمد الذكية» يناقش التوجهات الاستراتيجية للأعوام 2024/2026

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية اجتماعه الثاني برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور الأعضاء، حيث جرى خلاله مناقشة الخطة والتوجهات الاستراتيجية وأولويات العمل خلال الأعوام الـ 3 المقبلة 2024 /2026.

وأكد معالي مطر الطاير، أن أولويات عمل مجلس الأمناء في المرحلة القادمة، هي ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز الريادة العالمية للجامعة، والارتقاء بجودة الخدمات الأكاديمية المقدمة، وتعزيز موقعها لتكون ضمن المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى العالم.

وأضاف: ترتكز خطة عمل المجلس على محاور رئيسة، هي تطوير استراتيجية متكاملة للجامعة، تشمل وضع رؤية جديدة للجامعة تواكب التوجهات المستقبلية، وتعزز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف دعم استدامة تطوير الأعمال والخدمات في الجامعة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع خارطة الطريق المستقبلية للجامعة، وسبل توسيع شراكاتها الاستراتيجية، وتعزيز مواكبة خططها للرؤى التنموية الطموحة في إمارة دبي، وتلبية تنامي الطلب على التعليم العالي الذكي وبرامج ومساقات التدريب المهني والتعلم المستمر، القائم على الابتكار.

واطلع مجلس الأمناء على آخر مستجدات عمل الفرق واللجان الفرعية التي شُكلت مؤخراً، ومدى التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج التي اعتمدتها الجامعة، في إطار رؤيتها الطموحة لقيادة مسار التحول نحو منظومة تعليمية أكثر مرونة وشمولاً.

كما تناول الاجتماع المبادرات المستقبلية للجامعة والتي تهدف لتمكين الشباب ودعم الكفاءات والمواهب الوطنية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستدامة، بالاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومنظومة الحوسبة السحابية.

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