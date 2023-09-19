حمدان بن زايد: الإمارات ماضية في تنفيذ مشاريعها الفضائية الرائدة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن الإمارات ماضية في تنفيذ مشاريعها الفضائية الرائدة. وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «X»: «نحمد الله على عودة سلطان النيادي سالماً إلى أرض الوطن بعد إنجاز مهمته.. استقبال مشرف يليق بالأبطال ومشهد مليء بالفخر والاعتزاز يعبر عن ثقة القيادة في أبنائها ويجعلهم شركاء في صناعة المستقبل، الإمارات ماضية في تنفيذ مشاريعها الفضائية الرائدة وترسيخ مساهمتها في مجال العلم والمعرفة».

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