مهمة نوعية تعكس إمكانات وقدرات الشباب الإماراتيين

المصدر: دبي- البيان

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قالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، «نحن فخورون بالإنجاز الكبير لرائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الذي عاد إلى أرض الوطن اليوم (أمس) بعد مهمة نوعية وناجحة على متن محطة الفضاء الدولية، تعكس بقوة إمكانات وقدرات الشباب الإماراتيين في النهضة بهذا القطاع الحيوي وضمان استدامته، وبما يتماشى مع التزام دولة الإمارات الراسخ وتطلعاتها الاستراتيجية المستقبلية للنهضة بجميع القطاعات والتخصصات ذات الصلة، وبما يدعم رؤية الخمسين عاماً المقبلة والخطط الوطنية للتنمية الشاملة في مسيرتنا نحو مئوية الإمارات 2071».

وتابعت، «إن هذه المهمة جسدت بقوة رؤية دولة الإمارات وريادتها في مجال الفضاء والمهمات البشرية والمجال العلمي والتكنولوجي، لتعبر عن قدراتنا الكبيرة في قيادة مسيرة النهضة الفضائية على صعيد المنطقة».

إنجازات

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: إنه بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، نجح سلطان النيادي وفريق العمل الإماراتي في تحقيق إنجازات تاريخية سجلت بأحرف من نور باسم دولة الإمارات في سجلات قطاع الفضاء العالمي، إذ أصبح النيادي أول رائد فضاء عربي ينجز بنجاح مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، وعزز هذا النجاح ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء، إذ أصبحت الدولة العاشرة عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج المحطة الدولية.

200

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: أسهمت مهمة سلطان النيادي الفضائية وعلى مدى 6 أشهر في تطوير المسارات العلمية والتكنولوجية في الدولة، بإجرائه نحو 200 تجربة علمية في مختلف المجالات استغرقت نحو 585 ساعة.

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