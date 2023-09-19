أحمد بن سعيد: ممتنون وفخورون بالإنجاز العظيم

المصدر: (دبي - البيان)

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قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عبر حسابه الرسمي في منصة «X»: «نحمد الله على عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بسلام إلى أرض الوطن، إنها لحظة فخر واعتزاز.

تعكس عودة سلطان الرؤية المستقبلية والثقة الكبيرة التي يوليها قادتنا حفظهم الله بأبناء وطننا. إنها رحلة أدخلت عصراً جديداً من الإمكانيات، فنحن ممتنون وفخورون بهذا الإنجاز العظيم».

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