انطلاق المؤتمر العالمي لحفظ النعمة في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ينطلق المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة في أبوظبي غداً، ويستمر يومين، وتنظمه الهيئة بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال الاستدامة والزراعة والأمن الغذائي والبيئة والمياه من داخل الدولة وخارجها.

ويأتي تنظيم الهيئة للمؤتمر تزامناً مع عام الاستدامة الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وتسعى الهيئة من وراء تنظيم المؤتمر إلى استشراف مستقبل الحفاظ على النعم وتعزيز التعاون الدولي والعمل على تبني نهج مستدام لحفظها من الهدر وفي إطار جهود الدولة للحصول على الموافقة الأممية لاعتماد اليوم العالمي لحفظ النعمة.

يعد مشروع حفظ النعمة الذي انطلق في العام 2004، من المبادرات الرائدة التي دأبت هيئة الهلال الأحمر على تبنيها لتعزيز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي، وتمتين جسور التواصل بين المحسنين وأصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة.

وتعد وكالة أنباء الإمارات «وام» الشريك الإعلامي الاستراتيجي للمؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في هذا الشأن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز