انطلاق مهرجان البدر بالفجيرة بمشاركة عربية ودولية

المصدر: الفجيرة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البدر الذي يقام بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب في مركز الفجيرة الإبداعي.

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، إنّ المهرجان يعدّ حدثاً هاماً على مستوى العالم، انطلاقاً من اهتمام ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بالمهرجانات الثقافية التي تبرز الجوانب الدينية والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية، وتعزيز مبادئ السيرة النبوية الشريفة ومراحلها، وتوثيق الدروس والعبر المستفادة منها، وإبراز الثقافة الإسلامية عبر توظيف الفن والآداب والتعريف بها إلى العالم.

وأضاف الزيودي إنّ المهرجان في دورته هذا العام يسلط الضوء على الفنون الإسلامية المتنوعة ويستضيف أعمال أهم وأبرز فناني الزخرفة والخط العربي من الصين وتركيا ومصر والإمارات، ويضم معرضاً للوحات التذهيب والزخرفة والخط العربي لعدد من خطاطي العالم، ومعرضاً للوحات الفائزة في جائزة البردة التي ترعاها وزارة الثقافة والشباب، وركناً يستعرض وصايا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حِجّة الوداع بتقنية الذكاء الاصطناعي والتحريك بعنوان «على جبل الرحمة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز