«لقاءات النيادي من الفضاء» تضمنت 12 اتصالاً مرئياً و7 اتصالات لاسلكية واستقطبت 10 آلاف طالب

المصدر: دبي - وام

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مع عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، بعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب تواصلت 6 أشهر، وفي مدة الرحلة حضر أكثر من 10500 ما بين طلاب ومحبين للفضاء، سلسلة «لقاء من الفضاء» التي شهدت اتصالات مرئية مباشرة ولاسلكية مع رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية.

فقد شارك سلطان النيادي ضمن البعثة الـ69 في العديد من المهمات والتجارب والدراسات التي كان لها دور في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء، واستمر كل اتصال مرئي 20 دقيقة بينما تواصل رائد الفضاء الإماراتي 10 دقائق مع حضور كل جلسة من جلسات الاتصال اللاسلكي ما أسفر عن تفاعل وتبادل للمعلومات قرابة 5 ساعات بين الجمهور والنيادي.

ونظم مركز محمد بن راشد للفضاء نحو 12 اتصالاً مرئياً، أُقيمت في دبي أوبرا، ومتحف المستقبل، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، ومتحف اللوفر أبوظبي، وكليات التقنية العليا في رأس الخيمة، وقاعة الإمارات في عجمان، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بإمارة الشارقة، ومركز الفجيرة الإبداعي في الفجيرة، وجامعة أم القيوين في إمارة أم القيوين، بينما تمت النسختان الدوليتان في الولايات المتحدة وموريشيوس.

إضافة إلى ذلك، تم إجراء 7 اتصالات لاسلكية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ومدرسة مشيرف، ومدرسة جيمس ويلينجتون الدولية، ومكتبة محمد بن راشد، وجمعية الإمارات لهواة اللاسلكي.

كما شهدت اللقاءات المختلفة لسلسلة «لقاء من الفضاء» حضور عدد من الشيوخ، ومنهم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالدولة.

كما شهدت نسخة الولايات المتحدة الأمريكية حضور يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، وعدد من الدبلوماسيين إلى جانب مسؤولين حكوميين أمريكيين حاليين وسابقين، بينما حضر نسخة موريشيوس، إيدي بواسيزون، نائب رئيس جمهورية موريشيوس، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقال حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: إن التفاعل الكبير مع «لقاء من الفضاء» يعكس روح الحماس والطموح لدى دولة الإمارات، وتؤكد هذه السلسلة دور الدولة مصدراً للعلم والابتكار والأمل في المنطقة، ما يعزز إرثنا ليس فقط في سجل استكشاف الفضاء ولكن أيضاً في عقول الشباب الطموحين، مؤكداً أن مجال استكشاف الفضاء يعد رسالة إلى العالم أن الإمارات تتقدم بلا هوادة نحو مستقبل لا يعرف المستحيل.

وبدوره، أوضح سالم حميد المري المدير العام لـمركز محمد بن راشد للفضاء، أن العدد الكبير من المشاركين في سلسلة لقاء من الفضاء يعكس بوضوح أهمية مهمة سلطان النيادي، لافتاً إلى أن تفاعل الشباب جوهر استراتيجية مركز محمد بن راشد للفضاء من أجل تعزيز ثقافة التعلم والإلهام والفضول لدى شباب المجتمع الإماراتي.

وكانت سلسلة «لقاء من الفضاء» تجربة جذابة للتفاعل المباشر بين الجمهور والنيادي، فامتد كل حدث أكثر من ساعة، بدأ بسلسلة من العروض والفيديوهات عن حياة رواد الفضاء وأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب وتفصيلات عن مهمات الفضاء، ويليها اتصال مباشر 20 دقيقة بين النيادي والحضور.

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