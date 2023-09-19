شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون مع «الاقتصاد»

المصدر: دبي- البيان

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استقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وفداً من وزارة الاقتصاد، برئاسة الدكتور عبد الرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، بحضور العميد محمد عقيل أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي، والعميد خبير أول خالد حسين السميطي نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية للشؤون الفنية بالنيابة، والعميد الدكتور سعيد القمزي مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجائية، والعميد ماجد السويدي مدير مركز شرطة البرشاء، ومن جانب الوزارة فوزي الجابري مدير إدارة العلامات التجارية، وخلفان السويدي مدير إدارة تنمية الابتكار والملكية الصناعية، وذلك بهدف الاطلاع على اختراعات وتجربة شرطة دبي في مجال الملكية الفكرية.

تواصل

ورحب اللواء خليل المنصوري بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات، وأفضل الممارسات في مختلف المجالات التخصصية، مع كافة الجهات المحلية والدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، حرص وزارة الاقتصاد على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات المحلية الحكومية، وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة، لتطوير وتعزيز علاقة الشراكة في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال الملكية الفكرية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

مواضيع

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع، ومن ضمنها مشاركة شرطة دبي مع الوزارة في لجان الحوار الإماراتي الأوروبي، والحوار الإماراتي الأمريكي، في مجال الملكية الفكرية، وتسجيل براءات الاختراع لشرطة دبي، والخروج بمشروع توعوي مشترك، لحماية حقوق الملكية الفكرية.

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