«أكاديمية دبي للمستقبل» تنظم 10 دورات متخصصة

المصدر: دبي - البيان

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تنظم أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، 10 دورات وورش عمل متخصصة ضمن أجندتها الجديدة للأشهر المقبلة حتى نهاية 2023، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين ومصممي المستقبل من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على أبرز التوجهات والفرص المستقبلية في مختلف المجالات، وتمكين آلاف المشاركين بهذه الدورات بأهم مهارات وأدوات استشراف وتصميم المستقبل.

وستركز الدورات على عدة محاور رئيسية تشمل مهارات استشراف المستقبل والاستشراف الاستراتيجي والتصميم والتفكير المستقبلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والاقتصاد الدائري والاستدامة، ومستقبل التقنيات الناشئة، والسيناريوهات المستقبلية التحولية، والآثار الاجتماعية والأخلاقية للتقنيات الناشئة.

وتهدف هذه الدورات وورش العمل التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية لاستقطاب أكثر من 500 مشارك من الموظفين الحكوميين والمتخصصين والمهتمين بمختلف المجالات المستقبلية. ويمكن للراغبين في المشاركة بهذه الدورات التسجيل عبر الرابط: (dubaifuture.ae/dfac-courses).

معرفة

وأكد عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إطلاق هذه الأجندة الجديدة والدورات التدريبية المتنوعة يتماشى مع حرص أكاديمية دبي للمستقبل على نشر المعرفة المستقبلية والتعريف بأهم التوجهات والفرص العالمية وتمكين منتسبيها من تطوير قدراتهم الاستشرافية وخبراتهم العملية.

وبدأت دورات أكاديمية دبي للمستقبل خلال شهر سبتمبر بدورة مكثّفة حول مستقبل الاقتصاد الدائري والاستدامة انعقدت على مدى ثلاثة أيام في مكتب المستقبل

الاستشراف الاستراتيجي

ويشهد شهر سبتمبر تنظيم دورة بعنوان «إتقان الاستشراف الاستراتيجي وصناعة النجاح طويل المدى»، فيما سيتم تنظيم دورة تدريبية ثالثة خلال سبتمبر بعنوان «استشراف المستقبل التحولي».وستنظم أكاديمية دبي للمستقبل خلال أكتوبر المقبل، دورة «الاستشراف الاستراتيجي: الريادة في عالم سريع التغير»، التي ستنعقد لمدة 4 أيام.وستعقد دورة مخصصة للمديرين التنفيذيين في شهر أكتوبر حول أساليب تطوير محتوى السيناريوهات.

دورات نوفمبر

وتستضيف أكاديمية دبي للمستقبل في شهر نوفمبر الخبير العالمي ريل ميلر الذي سيقدم دورة لمدة 3 أيام حول موضوع «مهارات المستقبل والمعرفة المستقبلية»، كما سيتم تنظيم دورة ثانية يومي 13 و14 نوفمبر سيقدمها البروفيسور سهيل إنياتالله وتركز على تعريف المشاركين بمجالات التفكير المستقبلي والتحول الاستراتيجي باستخدام أحدث الممارسات المبتكرة لإجراء الدراسات المستقبلية.

وسيقدم بول سافو البروفسور في جامعة ستانفورد رئيس دراسات المستقبل في جامعة «سينغولارتي» دورة بعنوان «استشراف مستقبل الابتكار» تنعقد على مدار يومين.وفي شهر ديسمبر، ستنظم أكاديمية دبي للمستقبل دورة تدريبية بهدف تسليط الضوء على أبرز التحولات المستقبلية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية.

وبالإضافة لهذه الدورات التدريبية، تواصل أكاديمية دبي للمستقبل دورها المحوري في تمكين المهارات الوطنية عبر «برنامج دبي لخبراء المستقبل» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في ديسمبر 2019، لتطوير قدرات المنتسبين في مجال استشراف وتصور المستقبل بما يتناسب مع توجهات دولة الإمارات، وتعزيز القدرة على تطوير التشريعات والسياسات لمواكبة متغيرات ومتطلبات المستقبل، ودعم ثقافة الريادة في استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية.

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