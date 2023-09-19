شرطة دبي تنظم دورة «اختصاصيي تدريب سفراء الأمان»

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس سفراء الأمان التابع للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، دورة «اختصاصيي تدريب سفراء الأمان»، والتي تتضمن محاضرات وورش عمل تهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات وقدرات أعضاء إدارة المجلس، وعدد من الموظفين المتطوعين مع المجلس من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، في أساليب التدريب الحديث للأطفال، لضمان دعم جهود المجلس في تأهيل سفراء أمان من الأطفال.

وافتتح الدورة التي عُقدت في قاعة «شوبا هارتلاند» في دبي، العميد عبدالرحمن الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور الملازم أول عاصم بن شايع، رئيس مجلس سفراء الأمان بالنيابة، وأعضاء إدارة المجلس، ومشاركين من الجنسين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومحاضر البرنامج المستشار الدكتور أحمد الطراونة، من شرطة دبي.

وقال العميد الشاعر في كلمته الافتتاحية للبرنامج: طموحنا ورغبتنا في التحدي يدفعنا في المجلس بشكل دائم إلى ضمان استدامة نقل المعرفة وتأهيل عدد أكبر من الموظفين القادرين على تعزيز جهود المجلس في تأهيل أطفال مؤثرين بشكل إيجابي بين أقرانهم في بيئة المدرسة وبيئتهم الاجتماعية.

من جانبه قال الملازم أول عاصم بن شايع إن دورة «اختصاصيي تدريب سفراء الأمان» أحدث الدورات التي يطلقها المجلس، حيث تمت دراسة الاحتياجات الفعلية للمجلس، ومدى إمكانية مساهمة مختلف الموظفين من مختلف القطاعات في شرطة دبي في عملية تدريب وتأهيل الأطفال في البرامج المختلفة التي ينفذها المجلس، والتنسيق مع المتخصصين في هذا المجال لتصميم دورة تتناسب مع الغاية المنشودة والأهداف الاستراتيجية لمجلس سفراء الأمان في شرطة دبي.

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