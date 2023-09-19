بدء الترشح لجائزة الفجيرة للأداء المتميز

المصدر: (الفجيرة ـ البيان)

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أعلن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي أمس أن عملية تلقي طلبات الترشح لجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز قد بدأت رسمياً، وستستمر حتى السادس عشر من أكتوبر 2023. وتشارك به الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية كافة في الإمارة.

وأكد الدكتور سليمان الكعبي، مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أن جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز تُعَدُّ منصة فريدة تهدف إلى تعزيز التميز وتحسين الأداء الحكومي، حيث سيتم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق الأداء المتميز في الخدمات الحكومية، وسيتم الاستفادة من التوصيات المهنية لتحسين مستوى الأداء والجودة.

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