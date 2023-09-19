29 الجاري عطلة المولد النبوي في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص

المصدر: ( أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن عطلة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية، لعام 1445 هــ. وجاء في التعميم أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2023، فقد تقرر أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف، يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.

وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير، أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الجمعة 14 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق لـ 29 سبتمبر 2023 ميلادية، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف. جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2023. ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز