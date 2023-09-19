«قضاء أبوظبي».. قبول قيد 15 محامياً جديداً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لخمسة عشر محامياً، كما اطلعت على طلبات تجديد قيد 4 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون المحامين لشهر سبتمبر الجاري، والذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على 7 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما وافقت على طلبات قيد 4 مندوبين، وتجديد قيد 3 مندوبين بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز