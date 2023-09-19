«سقيا الإمارات» تروي ظمأ 13.6 مليون شخص في 37 دولة

المصدر: دبي ـ البيان

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عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» اجتماعه الثاني للعام 2023 برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، وحميد الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة.

تميز

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «سقيا الإمارات: تترجم سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دولة الإمارات وتميزها كعاصمة عالمية للعمل الإنساني، من خلال مد يد العون لأخوتنا في الإنسانية، وتعزيز شراكاتنا الفاعلة لدعم المحتاجين والمحرومين في كل مكان، انسجاماً مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 والذي ينص على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، حيث نجحت سقيا الإمارات منذ تأسيسها في مارس 2015 وحتى نهاية العام 2022 في التأثير إيجاباً على أكثر من 13.6 مليون شخص في 37 دولة حول العالم، من خلال تنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام.

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