240.6 ألف فحص منجز للمواد الهندسية في دبي 2022

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء الصادرة عن بلدية دبي أن عدد فحوص المواد الهندسية المنجزة في دبي خلال عام 2022 بلغ 240 ألفاً و599 فحصاً شملت: فحوص التربة والخرسانة والأسفلت والركام، إضافة إلى الفحوص الكيميائية وحديد التسليح وفحوص العزل الحراري.

وأشارت البيانات إلى أن عدد العينات المستلمة خلال العام الماضي بلغ 81 ألفاً و815 عينة، وعدد التقارير الصادرة في الفترة ذاتها بلغ 79 ألفاً و440 تقريراً.

وبلغ عدد تصاريح البناء التي أصدرتها بلدية دبي العام الماضي 2559 تصريح بناء جديداً بمساحة إجمالية قدرها 3 ملايين و555 ألفاً و644 متراً مربعاً، فيما بلغ عدد تصاريح الإضافات والتعديلات 23 ألفاً و970 تصريحاً، بمساحة تبلغ 567 ألفاً و193 متراً مربعاً.

وتوزعت تصاريح الأبنية الجديدة بواقع: 1780 تصريحاً للفلل الخاصة، و473 تصريحاً للفلل الاستثمارية، و72 تصريحاً للمباني الصناعية، و117 تصريحاً للمباني العامة و117 تصريحاً للمباني متعددة الطوابق.

فيما توزعت عدد تصاريح الإضافات والتعديلات بواقع 10587 تصريحاً للفلل الخاصة، و2466 للفلل الاستثمارية، و2195 تصريحاً للمباني الصناعية، و4031 تصريحاً للمباني العامة و4691 تصريحاً للمباني متعددة الطوابق.

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