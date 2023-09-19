«تاكسي دبي» تطبق أحدث معايير السلامة في مركباتها

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن تركيب «أنظمة إخماد الحرائق الأوتوماتيكية» لمحركات مركبات الأجرة والحافلات المدرسية، انطلاقاً من التزام المؤسسة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في مركباتها.

وقال ناصر محمد الحاج مدير إدارة الأصول في مؤسسة تاكسي دبي: «تم تطوير نظام إطفاء الحرائق الأنبوبي التلقائي، لضمان سلامة متعاملينا وسائقينا وحماية أصول، حيث تم تطبيق النظام الجديد على عدد 4 آلاف و459 مركبة أجرة حتى الآن، أما عدد الحافلات المدرسية التي يتوفر فيها النظام، يبلغ عددها 953 حافلة مدرسية، وجاري العمل على تطبيق النظام على جميع مركبات المؤسسة.

وأوضح أن النظام في مركبات الأجرة يعمل على التنبيه في حال ارتفاع درجة الحرارة إلى مستوى معين بالإشعار عن الحريق، حيث يبدأ النظام تلقائياً في رش مسحوق الإطفاء على مصدر النار، وسيتم إطفاء الحريق في غضون ثوانٍ قليلة، دون تدخل العنصر البشري، أما في الحافلات، فإن النظام يعمل على كشف وإخماد حرائق محركات الحافلات، وذلك من خلال أنبوب كشف، وبمجرد تعرضه للخطر بسبب الحريق، فإنه يؤدي إلى تشغيل النشر السريع لمسحوق الإطفاء، والذي يتوزع عن طريق شبكة توزيع وفوهات مخصصة.

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