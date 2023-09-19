«المعاشات»: تحديث جهات العمل لبياناتها وبيانات المؤمّن عليهم يدعم جودة الخدمات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل إلى تحديث بيانات الموظفين المختصين بإنجاز الأعمال نيابة عنهم، على أنظمة الهيئة الإلكترونية، إضافة إلى تحديث بيانات المؤمن عليه في أنظمة الهيئة، كتفاصيل الراتب والمسمى الوظيفي، وبيانات التواصل، مثل العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصي للمؤمن عليه، ومحل الإقامة وخلاصة القيد وجواز السفر والحالة الوظيفية والاجتماعية والصحية.

وقالت الهيئة: «إن تحديث هذه البيانات، يدعم جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لهذه الفئات، ويسرع من إنجازها، كما يخدم جودة هذه البيانات عمليات الربط الإلكتروني بين الهيئة وكافة شركائها من جهات العمل في القطاع الحكومي، سواء عمليات الربط الموجودة حالياً، أو التي تنوى الهيئة تنفيذها في المستقبل، كما تخدم المشاريع الوطنية التي تطلقها الحكومة كمشروع «نافس»، الذي يعد نموذجاً مهماً للتعاون بين الجهات الحكومية في سبيل توفير خدمات متميزة للمستفيدين من خدماتهم.

حلول ابتكارية

وأكدت الهيئة أن تقديم مبادرات وحلول ابتكارية تحمل سمات الطابع الشخصي في إنجاز الخدمات، هي إحدى الاستراتيجيات التي تعمل الهيئة على تنفيذها في مشاريعها المستقبلية، ولذلك، كلما كانت بيانات الفئات المستفيدة من خدماتها أكثر حداثة، سهل ذلك من مهمة تنفيذ هذه المشاريع، وتحقيق النتائج المرجوة منها في المستقبل.

ونوهت الهيئة بأن تحديث البيانات لا يعنى به فقط البيانات المذكورة، وإنما يتعدى ذلك إلى إنجاز المعاملات الحالية لجهات العمل على أنظمة الهيئة، سواء كانت هذه المعاملات تتعلق بها أو بالمؤمن عليهم التابعين لها، كإنجاز خدمات تسجيل جهة عمل، أو تسجيل المؤمن عليه، وسداد الاشتراكات المستحقة عنه، وخدمات الضم والشراء، وإنجاز معاملات نهاية الخدمة، وخدمة النقل، وخدمة عدم اللياقة الصحية، وغيرها من الخدمات التي قد تكون غير مستكملة على النظام الحالي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز