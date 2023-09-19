«الموارد البشرية لحكومة دبي» تنظم ورشة «هندسة المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أمس، ورشة «هندسة المستقبل»، بهدف توجيه وإرشاد الشباب من الكفاءات المواطنة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الحكومي وخاصة في مجال الهندسة.

وقدمت الورشة المهندسة شما القاسم مدير الحوكمة الرقمية في إدارة أمن المعلومات والمطابقة في قطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، وذلك ضمن مبادرات برنامج طموحي للإرشاد المهني والأكاديمي، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمعني بتأهيل جيل واع ومستعد لمواجهة التغيرات والتحديات المستقبلية، وبناء قدرات الشباب المواطنين في مجالات مختلفة، وتوجيههم للتخصصات ذات الأولوية في المستقبل في سوق العمل في حكومة دبي.

كما هدفت ورشة «هندسة المستقبل»، والتي شارك فيها نحو 30 طالباً من كلية التقنيات العليا، إلى تعريف الطلاب والطالبات من أبناء الإمارات على حاجة سوق العمل لتخصصات هندسة الحاسب الآلي، وتقنية المعلومات التي تعد من التخصصات المستقبلية المهمة التي تؤثر في مجالات مختلفة مثل الصحة، الاقتصاد، التعليم، الاستدامة، المدن الذكية وغيرها.

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وأكدت منى بوحميد المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن حكومة دبي تولي أهمية كبيرة للتخصصات الهندسية.

وقالت: «إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص على إعداد أبناء الإمارات الإعداد المناسب لوظائف المستقبل».

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