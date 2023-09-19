شرطة دبي تشارك في معرض رؤية الإمارات للوظائف

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف، منصة التوظيف وتنمية المهارات والتواصل الرائدة لتمكين الشباب الإماراتي، في القاعة (A3-2 ) الذي ستنطلق فعاليته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 شركة رائدة تتطلع لاستقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل لديها.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، تدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، وتضع التوطين في أولوية أجندتها، وتهدف إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

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