فرص وظيفية في «مجموعة الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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دعت مجموعة الإمارات مواطني دولة الإمارات الطموحين لزيارة جناحها التفاعلي في معرض «رؤية 2023، إعادة تعريف الإمارات للوظائف»، الذي سيقام في المدة من اليوم حتى 21 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تقدم مجموعة الإمارات خلال المعرض فرصاً وظيفية في مجال السفر والطيران للإماراتيين الموهوبين على اختلاف مؤهلاتهم، من المهنيين ذوي الخبرة إلى الخريجين وطلبة الجامعات.

وتشمل الفرص برامج المنح الدراسية لخريجي الجامعات، وبرنامج الطيارين المبتدئين، وبرنامج هندسة صيانة الطائرات AMEL، وبرنامج المنح الدراسية لتكنولوجيا المعلومات. وتوفر مجموعة الإمارات لخريجي المدارس الثانوية وظائف في خدمات المطار ومركز الاتصال وطاقم الضيافة الجوية في طيران الإمارات.

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