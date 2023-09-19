ورشة حكومة دبي تُشارك في «رؤية الإمارات للتوظيف»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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تستعد «ورشة حكومة دبي» للمشاركة في معرض «رؤية الإمارات للتوظيف 2023 الذي سيعقد اليوم وحتى 21 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. الذي يُعد من أهم المنصات التي تجمع بين المؤسسات الإماراتية والشباب الباحث عن فرص عمل وتدريب من خلال استضافتها سلسلة من جلسات الحوار والورش التفاعلية التي ترسم ملامح الحياة الوظيفية واستكشاف الفرص المتاحة للتدريب والتوظيف في أكثر من 20 قطاعاً متنوعاً.

وخلال فعاليات المعرض، ستُعلن «ورشة حكومة دبي» عن عدد من الشواغر في مجالات التدقيق والمالية والمشتريات والصيانة الهندسية.

وتأتي مشاركة ورشة حكومة دبي في هذا المعرض انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بضرورة توفير فرص عمل استثنائية للشباب الإماراتي، لتأهيله لقيادة المستقبل.

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