رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة الإمارات في مجال المنشآت الإصلاحية

المصدر: وام

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أشاد معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المنشآت الإصلاحية لإعادة تأهيل المحكوم عليهم، وفق برامج تديرها جهات متخصصة في هذا المجال منوها في هذا الخصوص بقانون نقل مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء.

جاء ذلك في كلمته التي القاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذي عقد بالقاهرة .

ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والآليات المختلفة في مجال حقوق الإنسان بالدول العربية، وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول وتتصدى لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أن البرلمان العربي بالشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية يعتزم تنظيم "المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان" في شهر نوفمبر القادم، والذي يتزامن إطلاقه مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك احتفال العرب بمرور 15 عاماً على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

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