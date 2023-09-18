الإمارات تستقبل بطلها.. سلطان النيادي يعود إلى الوطن

المصدر: البيان

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عاد رائد الفضاء سلطان النيادي مساء اليوم إلى الإمارات، عقب إنجازه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وكان في استقباله في مطار أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

تعد مهمة «طموح زايد 2»، التي امتدت 6 أشهر، أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، أجرى خلالها النيادي 200 مهمة بحثية علمية، فيما قضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وقرابة 600 ساعة في إجراء التجارب العلمية.

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