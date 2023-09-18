وزارة الدفاع تعلن عن وظائف في السلك العسكري

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الدفاع عن رغبتها في توظيف كوكبة من أبناء الوطن في السلك العسكري وذلك حسب الشروط التالية:

طلب الالتحاق في القوات المسلحة/أبناء الوطن:

-أن لا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن28 سنة

-أن يكون من أبناء المواطنات أو مواليد الدولة

-حاصل على مؤهل لا يقل عن الصف الثاني عشر

-أن يكون حسن السيرة والسلوك

-أن يكون مقيماً في إحدى امارات الدولة

ودعت الوزارة من من يرغب بالالتحاق التسجيل على الرابط التالي https://mod.gov.ae/applicant-information/ ويتم التواصل على من يقع عليه الاختيار.

ترغب #وزارة_الدفاع في توظيف كوكبة من أبناء الوطن في السلك العسكري، للتقديم يرجى زيارة الرابط المرفق:https://t.co/h7kMeP6t83 pic.twitter.com/eGrEKQJHMZ — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) September 18, 2023

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