وزارة الدفاع تعلن عن وظائف في السلك العسكري
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أعلنت وزارة الدفاع عن رغبتها في توظيف كوكبة من أبناء الوطن في السلك العسكري وذلك حسب الشروط التالية:
طلب الالتحاق في القوات المسلحة/أبناء الوطن:
-أن لا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن28 سنة
-أن يكون من أبناء المواطنات أو مواليد الدولة
-حاصل على مؤهل لا يقل عن الصف الثاني عشر
-أن يكون حسن السيرة والسلوك
-أن يكون مقيماً في إحدى امارات الدولة
ودعت الوزارة من من يرغب بالالتحاق التسجيل على الرابط التالي https://mod.gov.ae/applicant-information/ ويتم التواصل على من يقع عليه الاختيار.
ترغب #وزارة_الدفاع في توظيف كوكبة من أبناء الوطن في السلك العسكري، للتقديم يرجى زيارة الرابط المرفق:https://t.co/h7kMeP6t83 pic.twitter.com/eGrEKQJHMZ— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) September 18, 2023